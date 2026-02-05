FIND Food Bank recibe importante donativo

Lina Robles

El FIND Food Bank recibió un gran apoyo para seguir brindando comida a la gente del Valle de Coachella gracias a $200 mil dolares fueron otorgados por los miembros del Club de Golf Hideaway de La Quinta quienes recaudaron esa cantidad durante su campaña anual de apoyo a los bancos de alimentos.

Gracias a este dinero FIND Food Bank seguirá proporcionando comidas a quienes las necesitan.

La presidenta dijo que con la donación que recibieron podrán distribuir más de 800,000 comidas.