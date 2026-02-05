Skip to Content
News

FIND Food Bank recibe importante donativo

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

El FIND Food Bank recibió un gran apoyo para seguir brindando comida a la gente del Valle de Coachella gracias a $200 mil dolares fueron otorgados por los miembros del Club de Golf Hideaway de La Quinta quienes recaudaron esa cantidad durante su campaña anual de apoyo a los bancos de alimentos.

Gracias a este dinero FIND Food Bank seguirá proporcionando comidas a quienes las necesitan.

La presidenta dijo que con la donación que recibieron podrán distribuir más de 800,000 comidas.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.