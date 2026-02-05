El Hospital de Blythe solcita ayuda del Condado para llenar dos vacantes
Lina Robles
El Distrito de Salud del hospital de Blythe solicito ayuda al Condado de Riverside para completar el nombramiento y cubrir dos vacantes de la mesa directiva cuyos miembros renunciaron, esto ocurre después que la semana pasada, el Buro de Supervisores aprobó un préstamo de $1 millón de dolares para mantener abierta la sala de emergencia.
Cabe recordar que, a finales de septiembre del año pasado el hospital de Blythe se declaró en bancarrota mientras realizaban esfuerzos para enfrentar pérdidas financieras.