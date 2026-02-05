Skip to Content
Departamento de Servicios animales extenderá sus servicios al este del Valle de Coachella

Juan Montesló

INDIO, California (KUNA) – Esta mañana la comisión del departamento de servicios para animales del condado de Riverside sostuvo una reunión en la ciudad de Indio, donde anunció una nueva colaboración con la fundación Jason Heigl, importante alimaña que permitirá ampliar los servicios de esterilización y castración al este del Valle de Coachella.

Esta tarde en punto de las 6 pm todos los detalles.

Continue en sintonía de Telemundo15.com para más detalles.

