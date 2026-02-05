Skip to Content
Dan a conocer más detalles del accidente de un planeador en Mecca

Published 5:14 pm

Lina Robles

Las autoridades dieron a conocer más detalles del accidente en el que un hombre a bordo de un planeador cayó sobre los cables de electricidad en el área de la calle Johnson y el Hwy 111 en Mecca el lunes pasado a las 5 de la tarde.

El hombre fue transportado al hospital en helicóptero con heridas graves.

Los bomberos confirmaron posteriormente que la aeronave involucrada era un planeador, no un paracaídas como se dijo inicialmente.

Aun no se sabe cuál fue la causa del accidente ni cuanto tiempo estuvo enredado en los cables de la luz.

Telemundo 15 Palm Springs

