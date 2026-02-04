La policía de Palm Springs dio a conocer las tendencias delictivas de 2024 a 2025

Lina Robles

El Departamento de Policia de Palm Springs dio a conocer datos sobre tendencias delictivas de 2024 a 2025, que muestran una reducción en la mayoría de las categorías de algunos delitos, como asaltos a personas disminuyeron casi 9%, robos en viviendas descendieron 12% y la delincuencia en general bajo 11%.

Los arrestos aumentaron debido a los retenes en los que capturaron a personas que manejaban drogadas o borrachas.

Según la policía estas mejoras no son casualidad, se trata del resultado de la comunidad que colabora con la policía.