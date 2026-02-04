Skip to Content
El Colegio del Desierto continúa expandiendo sus campus

Lina Robles

El Colegio del Desierto continúa expandiéndose en el Valle de Coachella para proporcionar programas y servicios a sus más de 14 mil estudiantes, por lo que ayer anunciaron que pronto estará listo el campus en Desert Hot Springs, Palm Springs y la expansión en Mecca, además están construyendo el edificio de atletismo y mejoras en la sección de ciencia del COD de Palm Desert.

Comentaron que también quieren asegurarse de que la educación sea gratis para todos a más tardar en el 2030.

