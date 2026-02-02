Skip to Content
Un incendio movilizó a los bomberos en la Preserva Prescott en Palm Springs

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Un incendio movilizó a los bomberos ayer a las 2 de la tarde en la Preserva Prescott ubicada en el centro de Palm Springs cerca de la Ramon Road donde las llamas devoraron tres acres y medio de maleza incluyendo alrededor de 100 palmas.

Por fortuna no hay reporte de personas heridas ni estructuras dañadas por el fuego.

El lugar es casa de búhos, tortugas y murciélagos y según comentaron para restaurar lo destruido necesitaran donativos ya que tienen que cubrir los costos de contratación de personal, remover los árboles quemados, reemplazar cámaras de seguridad y otros equipos.

Telemundo 15 Palm Springs

