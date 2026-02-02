Revelan identidad de hombre de 29 años quien chocó con otro auto en Cathedral City

Lina Robles

Un aparatoso accidente automovilístico terminó en tragedia en Cathedral City.

Según la investigación un auto que circulaba por la calle Cathedral Canyon a exceso de velocidad e impacto otro vehículo y lamentablemente Bryan Verduzco de 29 años murió en la escena ya que no llevaba abrochado el cinturón de seguridad y se determinó que él fue el que provocó el choque, a los dos ocupantes del otro vehículo no les paso nada.

El área estuvo cerrada mientras las autoridades, el forense y las grúas hacían su trabajo.