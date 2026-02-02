Skip to Content
Revelan identidad de hombre de 29 años quien chocó con otro auto en Cathedral City

Published 5:14 pm

Lina Robles

Un aparatoso accidente automovilístico terminó en tragedia en Cathedral City.

Según la investigación un auto que circulaba por la calle Cathedral Canyon a exceso de velocidad e impacto otro vehículo y lamentablemente Bryan Verduzco de 29 años murió en la escena ya que no llevaba abrochado el cinturón de seguridad y se determinó que él fue el que provocó el choque, a los dos ocupantes del otro vehículo no les paso nada.

El área estuvo cerrada mientras las autoridades, el forense y las grúas hacían su trabajo.

Lina Robles

