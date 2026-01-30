Realizan manifestaciones miembros de la comunidad estudiantil migrante en el Valle de Coachella

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Esta mañana se registro una gran manifestación en las escuelas del Valle de Coachella, fueron estudiantes de las escuelas de Indio, Coachella y Rancho Mirage, quienes decidieron alzar la voz en contra de las redadas migratorias.

Pese a que durante las últimas semanas se han presenciado diversas manifestaciones en la región, hoy fue el turno de la juventud hispana, la comunidad estudiantil migrante quien encabezó este movimiento para solicitar un alto a las deportaciones.

“Tengo que vivir y tengo que enseñar a mi familia y a todos los inmigrantes que aquí sí se puede y aquí los amamos y aquí es unidos”, expreso una joven estudiante.

La diversidad cultural se ha mantenido de manera constante en la sociedad estadounidense, aunque la migración ha sido catalogada bajo un estigma negativo debido a la manera en la que se realiza, al día de hoy diversos grupos comunitarios a lo largo de la nación se encuentran protestando y manifestando su sentir.

“Si se puede, y que nuestros compañeros inmigrantes sean fuertes, que puedan también protestar por sus derechos y no tengan miedo, que todo siga adelante, la fuerza es la unión”, comentaron diversos jóvenes manifestantes.

Por su parte, cientos de estudiantes del las escuelas pertenecientes al distrito unificado del Valle de Coachella (CVUSD), marcharon hacia el ayuntamiento de la ciudad de Coachella, acompañados por personal del distrito escolar y por el supervisor Manuel Perez.

