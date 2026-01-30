La Feria del Condado de Riverside y el Festival Nacional del Dátil regresan el próximo mes a Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La Feria del Condado de Riverside y el Festival Nacional del Dátil regresan el próximo mes para su 78.ª edición con atracciones favoritas de los aficionados, entretenimiento en vivo y nuevos espacios inmersivos en el Recinto Ferial del Condado de Riverside en Indio.

Con el tema de este año, “Regreso al Oasis”, el festival se celebrará del 12 de febrero al 1 de marzo en 46350 Arabia St.

Los organizadores anunciaron que el festival de este año tendrá una imagen renovada y nuevas exhibiciones, incluyendo la inauguración del museo del Festival Nacional del Dátil dentro del edificio Sands of Time, así como el Oasis Lounge y el bar Tiki.

El museo ofrecerá a los visitantes información sobre el cultivo de dátiles, la historia del festival y las raíces agrícolas del Valle de Coachella. Entre las atracciones cercanas se incluyen el Salón de las Cintas, la Cueva de las Maravillas y el Pabellón de las Palmas, que destaca el cultivo emblemático del valle: los dátiles.

El Oasis Lounge y Tiki Bar ofrecerán bebidas estilo tiki, decoración tropical, música hawaiana en el escenario del balcón y bailarines polinesios y espectáculos con fuego en el escenario Luau.

“Siempre buscamos maneras de mejorar aún más las cosas que la gente ama, añadiendo nuevas sorpresas para atraer a los visitantes y dar la bienvenida a quienes no nos han visitado por un tiempo”, declaró Chris Pickering, director ejecutivo de Pickering Events, en un comunicado.

El programa de entretenimiento incluye espectáculos de monster trucks el 12 y 13 de febrero, un derbi de demostración de Monster X el 14 de febrero, la Gran Jaripeo-Tardeada con Roberto Tapia el 21 de febrero y presentaciones de rodeo de la PRCA del 28 de febrero al 1 de marzo.

Otras atracciones incluirán presentaciones diarias de cerdos de carreras de Alaska, “Jump! The Ultimate Dog Show”, una granja de mascotas y otros espectáculos para toda la familia.

El festival también ofrecerá un día inclusivo LGBTQ el 14 de febrero titulado “Out at the Fair”, con música en vivo, programación de baile y fitness y un espectáculo de drag con artistas de One Eleven Bar.

“La Feria del Condado de Riverside y el Festival Nacional del Dátil llegan a comunidades de todo el condado y apoyan programas importantes”, declaró el Supervisor del Cuarto Distrito, Manuel Pérez, en un comunicado. “Cada visita contribuye a mantener las exhibiciones juveniles, los concursos de arte y repostería, las muestras de gemas y minerales, y las tradiciones agrícolas que hacen único al Condado de Riverside”.

Más información sobre entradas, horarios y detalles del evento está disponible en datefest.org.