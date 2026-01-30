Hombre del Valle de Coachella con problemas de salud mental desaparecido desde el 23 de enero, visto por última vez en Riverside

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad para localizar a un hombre del Valle de Coachella desaparecido, visto por última vez en Riverside el 23 de enero.

Mark Anthony Vásquez, de 48 años, fue visto por última vez caminando por la zona de Mission Inn y Mulberry, en el centro de Riverside, poco después de la medianoche del viernes 23 de enero, según informó la policía.

“El Sr. Vásquez es del Valle de Coachella y es posible que no conozca la zona de Riverside. Se sabe que padece varios problemas de salud mental”, se lee en una publicación del Departamento de Policía de Riverside.

Vásquez es descrito como un hombre de 5’10 de estatura y pesa 115 libras , con cabello negro y ojos marrones. Fue visto por última vez vistiendo una camiseta polo oscura con rayas horizontales blancas, pantalones oscuros y zapatos blancos y negros.

Si ha visto al Sr. Vásquez o tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comuníquese con nuestro Centro de Comunicaciones de Seguridad Pública al (951) 354-2007 e indique su nombre.