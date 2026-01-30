Hombre de 29 años sentenciado a más de 50 años de prisión por asesinato ocurrido en Palm Desert el día de Navidad

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de 29 años fue sentenciado a más de 50 años de prisión perpetua por su participación en un robo relacionado con drogas y el asesinato de un hombre de Palm Desert el día de Navidad de 2016.

Roger Rodríguez, residente de La Quinta, fue declarado culpable de asesinato y robo el jueves en el Centro de Justicia Larson de Indio. Fue sentenciado a 11 años y 8 meses, más una pena intermedia de 50 años de prisión perpetua, según consta en los registros judiciales.

Roger, junto con los residentes de Indio Alejandro Zendejas y Anthony García, fueron arrestados por el asesinato de Skyler Siva, de 24 años, ocurrido el día de Navidad de 2016.

Zendejas se declaró culpable de homicidio involuntario en octubre de 2018. Su sentencia está programada para el 20 de marzo, según los registros judiciales.

Alejandro Zendejas (izquierda) y Anthony García (derecha)

García fue declarado culpable de asesinato y robo en noviembre de 2021. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según consta en los registros judiciales.

En 2021, se declaró la nulidad del juicio en el caso de Rodríguez debido a un jurado indeciso.

Los agentes encontraron a la víctima en su sofá, herida pero aún con vida, poco después de las 4 p. m. del 25 de diciembre de 2016, en la cuadra 43400 de la Avenida Illinois en Palm Desert, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Falleció en un hospital menos de una hora después.

El trío se encontraba en la casa de Siva ese día para comprarle marihuana. Rodríguez y García lo asaltaron y le dispararon, con Zendejas como conductor en la huida, según informó la fiscalía en documentos judiciales.

Rodríguez fue visto por testigos huyendo de la casa y fue arrestado tres días después en Palm Desert, según documentos judiciales. García y Zendejas presuntamente huyeron del lugar en el auto de Rodríguez.

García fue arrestado el 4 de enero de 2017 en La Quinta, mientras que Zendejas fue puesto bajo custodia 20 días después en Palm Desert.

Zendejas tenía una condena por un delito grave de agresión. Rodríguez tenía condenas por robo y agresión con arma mortal. García, por su parte, no tiene antecedentes penales documentados, pero sí tiene un caso de robo sin resolver.