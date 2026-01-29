Peatón muere en accidente la mañana del jueves en Morongo Valley

Luis Medina

MORONGO VALLEY, Calif. (KUNA) – Un peatón murió atropellado por un vehículo la mañana del jueves en Morongo Valley.

El accidente se reportó poco antes de las 5:40 a. m. en la Ruta Estatal 62 y Adeline Way, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Los detalles son limitados. Nos hemos comunicado con la CHP para obtener más información.

La carretera estuvo cerrada en la zona durante varias horas y se modificaron los patrones de tráfico para mantener el flujo vehicular. Ambos lados de la carretera volvieron a estar abiertos a las 10:30 a. m.

Manténgase al tanto con Telemundo 15 para obtener más información.