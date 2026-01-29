Skip to Content
News

Peatón muere en accidente la mañana del jueves en Morongo Valley

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

MORONGO VALLEY, Calif. (KUNA) – Un peatón murió atropellado por un vehículo la mañana del jueves en Morongo Valley.

El accidente se reportó poco antes de las 5:40 a. m. en la Ruta Estatal 62 y Adeline Way, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Los detalles son limitados. Nos hemos comunicado con la CHP para obtener más información.

La carretera estuvo cerrada en la zona durante varias horas y se modificaron los patrones de tráfico para mantener el flujo vehicular. Ambos lados de la carretera volvieron a estar abiertos a las 10:30 a. m.

Manténgase al tanto con Telemundo 15 para obtener más información.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.