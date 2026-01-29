Skip to Content
Estudiantes de High Schol del DSUSD planean manifestarse contra las redadas de agentes de ICE

Published 5:14 pm

Lina Robles

El Distrito Escolar Desert Sands envió una carta a los padres de familia en la que informa que los estudiantes de algunas escuelas planean una marcha mañana a la que han llamado “Dia de Acción” contra las redadas de ICE que han afectado la salud mental de las familias.

Se confirmo que estudiantes de la Palm Desert High School se van a salir para caminar hacia el concilio, mientras que estudiantes de La Quinta High School se reunirán en el parque frente a su escuela y van a caminar cuatro millas hacia el City Hall.

Aun no se confirma la participación de estudiantes de otras ciudades del Valle de Coachella.

