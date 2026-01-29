En exclusiva pareja de migrantes mexicanos nos cuenta su experiencia al ser recluidos en el centro de ICE en Adelanto

Juan Montesló

Desert Hot Springs, Calif. (KUNA) – El pasado 16 de diciembre de 2025, una pareja de origen mexicano, fue detenida en la ciudad de Desert Hot Springs y recluida en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto, fueron liberados al pagar una fianza de $7,500 dólares, pero obligados a permanecer en el estado de California con un grillete en el tobillo.

Conmocionados por lo vivido compartieron a TELEMUNDO 15 en exclusiva su vivencia,

“Sentí mucha tristeza, porque uno no se imagina que existe este lugar, hay muchas mujeres sufriendo por sus hijos que los separan, sus familias”, expreso anónimamente la migrante mexicana.

Dentro de las principales adversidades que experimentaron en Adelanto, se encuentran: una constante exposición a la luz, altas temperaturas, y una alimentación limitada.

“No existen ahí las cobijas, son unas sábanas delgaditas y el frío es insoportable, es como si estuvieras durmiendo en un refrigerador”, expuso el migrante mexicano.

Así mismo, relataron cuan limitado es el acceso a la atención medica,

“A mi me dio temperatura, me dolió mi garganta y tenía tos, me dijeron llenara un formulario y lo pusiera en el buzón, pero a los cinco días fueron a verme, ya era demasiado tarde, ya se me había pasado”, comentó la mujer.

Una de las principales interrogantes de la pareja es conocer como fue que los agentes de ICE obtuvieron todos sus datos personales,

“Pienso que alguna agencia está cooperando con ICE para hacer ese tipo de detenciones porque tenían toda mi información, no hay modo de que hayan tenido mi fecha de nacimiento y mi dirección de mi casa exacto. no sé si sea IRS o el DMV los que estén cooperando con ellos”, puntualizó de manera desconcertante.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com