El programa FLOWS de CSUSB se expande al campus de Palm Desert

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Un programa que ofrece a estudiantes universitarios investigación geoespacial de campo que los prepara para diversas oportunidades profesionales se ha expandido al campus de Palm Desert de Cal State San Bernardino, según se anunció hoy.

El programa de Becas de Aprendizaje, Extensión y Fuerza Laboral de Campo ha llegado a los estudiantes del campus de Palm Desert para expandir la capacitación laboral ambiental impulsada por la comunidad en todo el sur de California.

El programa ofrece oportunidades de investigación y aprendizaje mediante servicio a los estudiantes, conectándolos con profesionales de recursos naturales locales, regionales y estatales, miembros de la comunidad y líderes tribales.

Ubicado en el Instituto para la Resiliencia de Cuencas Hidrográficas de CSUSB, la colaboración con el campus de Palm Desert permite a los estudiantes explorar y aprender sobre las regiones desérticas del Valle de Coachella a través del aprendizaje ambiental basado en el desierto.

Las autoridades informaron que la cohorte de FLOWS de este año incluye ocho estudiantes de CSUSB y Cal State Northridge.

Este mes, los becarios se asociaron con la Banda de Indios Cahuilla de Agua Caliente, la Tierra de Conservación de los Nativos Americanos y la Sociedad Audubon para estudiar los sistemas hídricos regionales, las iniciativas de restauración y la gobernanza indígena.

“El programa FLOWS, que se llevó a cabo en el Valle de Coachella, fue una experiencia maravillosa para los estudiantes, que nos brindó conocimientos prácticos y habilidades esenciales para carreras en el ámbito ambiental”, declaró Matthew Scully, estudiante de estudios ambientales y becario de FLOWS, en un comunicado.

Diversas actividades y aplicaciones durante el programa incluyen la interacción con comunidades u organizaciones tribales para explorar las perspectivas tribales sobre los problemas del agua, la recopilación y el análisis de datos, y la reunión con profesionales de recursos para conocer programas, proyectos y oportunidades profesionales.

“Al ampliar la colaboración con el campus de Palm Desert, FLOWS continúa demostrando cómo las universidades pueden abordar los desafíos ambientales del mundo real, a la vez que fortalecen las alianzas regionales y las oportunidades laborales”, declararon los funcionarios.