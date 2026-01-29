Skip to Content
Al congresista Raúl Ruiz le negaron la entrada al centro de detención de Adelanto, California

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

El congresista Raúl Ruiz visitó ayer el centro de detención de Adelanto, California ubicado a pocas millas del Valle de Coachella y le negaron la entrada como sucedió en julio del año pasado.

El demócrata alega que él envió la notificación anunciando su visita ocho días antes como lo requiere el Departamento de Seguridad Nacional, pero le dijeron que no la recibieron.

Raul Ruiz comentó que han llegado reportes que la gente recibe alimentos y agua inadecuados, hay muertes que han ocurrido y no se han investigado.

Además, se unió a otros representantes políticos para una conferencia de prensa frente a las oficinas de ICE en San Bernardino y exigieron la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

