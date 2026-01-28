Se presentó en corte exempleada de PS PD que atropelló fatalmente a su supervisor

Lina Robles

Ya se presentó en la corte de Indio una ex empleada del Departamento de Policia de Palm Springs que el Dia de Acción de Gracias del 2024 atropelló a su supervisor quien iba en su motocicleta y quien lamentablemente murió.

Según la investigación Juliana Granados y la victima estuvieron bebiendo cerveza después de un evento y al momento de irse ocurrió la tragedia.

La expolicía ya paso siete meses en la cárcel, pero salió libre cuando le redujeron la fianza que originalmente era de un millón de dolares.

Ella regresará a corte el 30 de marzo para la preparación del juicio que enfrentará.