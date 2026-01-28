Renova Energy fue vendida a otra compañía y decenas de empleados fueron despedidos

Lina Robles

Después que anunciaron que la empresa Mycrogrid comprara Renova Energy de Palm Desert unos 30 empleados recibieron un aviso de despido.

Y el director ejecutivo afirmo que la adquisición reestructurara la empresa de paneles solares y no esta seguro si los despidos son definitivos o los afectados volverán cuando los nuevos dueños tomen el control

Un hombre que fue despedido compartió su historia bajo condición de anonimato por temor a represalias y dijo que esta es la segunda vez que lo despiden ya que en el 2024 despidieron a 300 trabajadores cuando esa empresa de energía solar tuvo problemas y planeaba declararse en bancarrota.