Escuela de Desert Hot Springs casi llega a su máxima capacidad de estudiantes

Lina Robles

El Distrito Escolar de Palm Springs informo que la escuela primaria Bella Vista de Desert Hot Springs esta casi a su máxima capacidad por lo que analizan ajustar los limites para enviar a los estudiantes a otros planteles a partir del 2027, incluso algunos alumnos ya han sido reubicados en otras escuelas, por lo que han tenido que dialogar con los padres de 480 estudiantes que podrían resultar afectados.

Las autoridades escolares creen que la sobrepoblación se debe al rápido crecimiento de Desert Hot Springs, mientras tanto continuaran analizando el crecimiento para distribuir mas eficientemente a los estudiantes.