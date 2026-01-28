En Thousand Palms se incendió un vehículo tipo RV; una mujer resultó con quemaduras

Lina Robles

Ayer a las 5:30 de la tarde se incendió un vehículo recreativo tipo RV que circulaba por el área de la calle Dunhan Way y la Varner Road en Thousand Palms, muy cerca de la calle Bob Hope y el freeway 10, por fortuna varias personas sofocaron las llamas antes que llegaran los bomberos, pero lamentablemente una mujer resultó herida y de inmediato fue transportada al hospital de Palm Springs con quemaduras provocadas por el fuego.