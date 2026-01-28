Comerciante ambulante lucha por mantener su negocio, las redadas migratorias han provocado una baja en sus ventas

Juan Montesló

Cathedral City, Calif. (KUNA) – Debido a la crisis migratoria que azota al valle de Coachella, muchos residentes han sido afectados de diversas maneras, en esta ocasión son los comerciantes ambulantes quienes mencionan sentirse desprotegidos, puesto que sus ventas han disminuido considerablemente.

Para algunos la mejor defensa para evitar una detención es resguardarse en su domicilio, lo que ha propiciado que la señora Antonia Tenorio, comerciante ambulante dedicada a la venta de paletas y postres de nieve, enfrente una etapa de recesión económica.

“Las redadas migratorias nos han afectado mucho, bastante, ya la gente no sale, no encontramos gente ya en la calle, es difícil para nosotros, caminamos a veces dos bloques y no hay gente”, expresó Tenorio, quien gracias a ese oficio ha mantenido a su familia durante los últimos 20 años.

“Hay personas que salen de sus casas y nos dicen, ¿no ha mirado algo? ¿no ha visto a alguien? Le digo, no, hasta ahorita no, pero pues debo de tener cuidado, pero a pesar de todo, uno debe de tener la sonrisa en la boca para que los niños salgan y se acerquen a nosotros”, expuso Antonia.

Son muchas las personas que resienten las bajas ventas en sus negocios, algunos han optado por cambiar de oficio, mientras que otros buscan cambiar sus estrategias de venta

