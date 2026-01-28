8 pacientes hospitalizados tras un choque frontal en Mecca

Luis Medina

MECCA, Calif. (KUNA) – Ocho personas fueron trasladadas al hospital tras un choque frontal ocurrido en Mecca el miércoles por la tarde.

El choque se reportó poco después de las 3:30 p. m. en la avenida 66 y la calle Buchanan.

Los detalles sobre el choque son limitados. CAL FIRE confirmó que los pacientes están siendo atendidos y trasladados en ambulancias aéreas y terrestres a hospitales de la zona para recibir tratamiento y evaluación adicionales.

La avenida 66 estuvo cerrada brevemente, pero reabrió a las 5 p. m.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.