Fuerzas del orden emplean uso de la realidad virtual para entrenarse en uso de armas en situaciones de escalada y alto riesgo

Juan Montesló

Banning, Calif. (KUNA) – Las fuerzas del orden de la fiscalía del condado de Riverside han comenzado a utilizar tecnología avanzada para prepararse y responder a incidentes críticos.

Con el uso del programa VirTra, un simulador que posee más de 200 posibles escenarios, que de manera económica brinda a los agentes del orden un entrenamiento de disparo de armas de fuego, ofrece una nueva experiencia que ha sido empleada en el condado desde el año 2019.

Esta brinda una perspectiva interna sobre las decisiones de una fracción de segundo que los oficiales deben tomar en situaciones de alto riesgo y en rápida evolución.

Durante esta experiencia inmersiva, se muestran entrenamientos realistas que ejemplifican las tácticas policiales modernas, comunicación y protocolos de respuesta, que incluyen:

Escenarios de tirador activo

Llamadas de violencia doméstica

Incidentes de alto estrés y rápida evolución

Respuestas adicionales de las fuerzas del orden en el mundo real

Se destaca cómo la tecnología juega un papel fundamental en la preparación de los oficiales para proteger a la comunidad antes de que ocurran las emergencias.

Así mismo, los agentes mencionaron utilizar dicho programa como herramienta complementaria, puesto que los entrenamientos en campo continúan.

