El juez sentenció a un individuo que apuñaló a un anciano que caminaba por el CV Link en Cathedral City

Lina Robles

Ayer en la corte de Indio el juez sentenció a 8 años en prisión a un individuo que se declaró culpable de atacar a un señor de 70 años quien caminaba por el corredor CV Link cerca de la calle Cathedral Canyon en Cathedral City el 31 de diciembre pasado.

Según la investigación el anciano salió a caminar y tuvo contacto visual con Jacob Ethan Masters, de regreso a casa 15 minutos después el individuo de 56 años, se puso una máscara y mientras gritaba insultos se lo apuñaló y huyó.

El señor fue transportado al hospital y el 11 de enero capturaron al atacante quien en su récord criminal cuenta con cargos por violencia doméstica y el robo de un auto.