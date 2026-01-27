Coyotes más visibles en el Valle de Coachella con el inicio de la temporada de reproducción

Luis Medina

Los avistamientos de coyotes están aumentando en el Valle de Coachella con el inicio de la temporada de reproducción, un cambio estacional que, según los expertos en vida silvestre, es esperado y temporal.

Los coyotes suelen ser más visibles desde finales de enero hasta marzo, ya que los adultos recorren distancias más largas en busca de pareja y, posteriormente, alimento para sus crías. Este desplazamiento suele acercarlos a vecindarios, parques y espacios abiertos.

“Es más probable verlos en esta época del año”, declaró el Dr. James Danoff-Burg, vicepresidente de conservación del Zoológico y Jardines The Living Desert. “Los coyotes son parte nativa de nuestro ecosistema, incluidas las zonas urbanas. La clave está en aprender a coexistir con ellos”.

Los residentes del valle informan haber visto coyotes con mayor frecuencia, a veces en grupos pequeños. Los expertos en vida silvestre afirman que los avistamientos en grupo no son inusuales durante la temporada de reproducción y no necesariamente indican un comportamiento agresivo.

Danoff-Burg explicó que los coyotes son animales muy adaptables, capaces de vivir cerca de las personas siempre que haya fuentes de alimento disponibles. Señaló ejemplos pasados de coyotes que lograron navegar con éxito por ciudades densas.

Las agencias de vida silvestre enfatizan que el comportamiento humano juega un papel importante en la interacción de los coyotes con los vecindarios. Las autoridades recomiendan asegurar la basura, retirar la fruta caída, limpiar la maleza espesa y nunca alimentar a la fauna silvestre. Las mascotas pequeñas deben ser supervisadas al aire libre, especialmente al amanecer y al anochecer.

“Alimentar a los coyotes, intencional o involuntariamente, es lo que causa problemas”, dijo Danoff-Burg. “Si eliminamos los atrayentes, los coyotes generalmente evitan a las personas”.

Los coyotes están protegidos por la ley de California, y los expertos afirman que la reubicación o el retiro rara vez son efectivos. En cambio, las agencias enfatizan la prevención y la educación como las principales herramientas para reducir los conflictos.

Las autoridades de vida silvestre afirman que la mayoría de los encuentros se pueden evitar y que el aumento de avistamientos durante la temporada de reproducción generalmente disminuye a medida que se acerca la primavera.