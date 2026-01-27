Ciclista en estado crítico tras ser atropellado por un vehículo la mañana del martes en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de 71 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un vehículo la mañana del martes en Indio.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:20 a. m. en la intersección de la calle Monroe y la avenida 42.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron a un ciclista debajo de una camioneta involucrada, informó el Departamento de Policía de Indio.

El ciclista sufrió lesiones graves y fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Desert, donde se encuentra en estado crítico.

La policía confirmó que el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y está cooperando con la investigación.

La intersección de la calle Monroe y la avenida 42 estuvo cerrada durante la investigación, pero se reabrió poco antes de la 1:00 p. m.

La causa del accidente continúa bajo investigación. Hasta el momento, no se sospecha que conducir bajo los efectos del alcohol haya sido un factor, confirmó la policía.

Se recomienda que cualquier persona que tenga información sobre este incidente se comunique con la División de Tráfico del Departamento de Policía de Indio al (760) 391-4057.