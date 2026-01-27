Choque frontal por conducir bajo los efectos del alcohol en Indio deja a dos personas hospitalizadas; conductor arrestado

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La policía de Indio investiga un choque frontal que dejó a dos personas heridas y resultó en el arresto de un conductor bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.

Los agentes acudieron a la intersección de la calle Calhoun y la avenida 48 poco después de las 5 a. m. del martes.

La policía informa que un hombre de 28 años que conducía un Lexus es sospechoso de conducir bajo la influencia del alcohol. Fue arrestado en el lugar y posteriormente ingresado en el Centro de Detención John Benoit por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Una pasajera de 25 años que viajaba en el Lexus y el conductor del otro vehículo, un hombre de 30 años que conducía un Toyota, resultaron heridos en el accidente. Fueron trasladados en ambulancia al Centro Médico Regional del Desierto. El hombre se encuentra estable, mientras que la mujer se encuentra en estado crítico.

Varios carriles fueron cerrados temporalmente mientras los agentes investigaban el accidente. La carretera se reabrió por completo poco después de las 6:30 a. m.