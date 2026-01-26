Se aproxima cierre de inscripción a Covered California, en su período 2026, aun puedes aplicar

Juan Montesló

Valle de Coachella, Calif. (KUNA) – Los cambios a nivel federal han afectado la capacidad de millones de estadounidenses para recibir atención médica al incrementar el costo de las primas mensuales. La decisión del Congreso de no renovar los créditos tributarios mejorados para las primas (EPTC, por sus siglas en inglés) aumentará las primas mensuales en un promedio del 97% para más de 1.7 millones de californianos que reciben ayuda financiera a través de Covered California.

Esto incluye a más de 160,000 consumidores de ingresos medios y a muchas comunidades inmigrantes. Según Covered California, ellos mantiene su compromiso de apoyar a los residentes para que encuentren cobertura asequible y de alta calidad y se mantengan asegurados.

Estamos en la última semana del período de Inscripción Abierta 2026, un vocero de Covered California nos comentó todo al respecto, no te pierdas tu noticiario local hoy en punto de las 6:00 pm para conocer los detalles.

Recuerda la fecha límite de inscripción es este próximo 31 de enero.

