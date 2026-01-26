En la corte se pospuso la audiencia de un sujeto de Cathedral City sospechoso de abusar de adolescente autista

Lina Robles

El viernes pasado un juez en la corte de Indio anunció que la audiencia de ese día se cambió para el 26 de marzo cuando volverá el sujeto de 20 años sospechoso de violar a una adolescente de 14 años con autismo la cual caminaba por la calle Date Palm en Cathedral City en diciembre pasado y después la llevó a su apartamento donde la tuvo varias horas.

Cuando la policía cateo la vivienda del individuo encontraron los zapatos de la jovencita y manchas de sangre en las sábanas.

Además, Enrique Vasquez tenía un seguro social y una mica falsas con lo que confirmaron que es indocumentado.