Ya inició el juicio contra un sujeto acusado de matar a un hombre durante una fiesta de Halloween en La Quinta

Lina Robles

Ya inició el juicio contra un sujeto que protagonizó un fatal tiroteo durante una fiesta de Halloween que se realizaba en La Quinta en el 2019.

El abogado del acusado argumentó que su cliente se encontraba en una situación de vida o muerte que lo obligó a disparar en defensa propia.

Se trata de Jorge Andrés Huerta Arias de 24 años y quien mientras la gente bailaba se puso agresivo y después de un pleito presuntamente balaceó a Anthony Carrillo.

Al llegar la policía lo transportaron al hospital donde poco después murió de las heridas que sufrió.