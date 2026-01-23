Encuesta anual del condado de Riverside busca conocer las prioridades de la comunidad para destinar su presupuesto

Juan Montesló

NORTH SHORE, Calif. (KUNA) – Por segundo año consecutivo el condado de Riverside esta realizando una encuesta para conocer la opinión de los residentes respecto a como se debe de invertir el presupuesto que proviene de la recaudación de impuestos.

En el pasado ejercicio, participaron más de 24mil personas de las cuales unicamente cerca de mil personas fueron hispanohablantes.

Aunque una de las principales solicitudes de la comunidad es invertir en mejorar las vialidades, residentes de los poblados de Mecca, Thermal y North Shore requieren la llegada de más centros comerciales para poder obtener insumos de uso diario, alimentos y artículos de higiene personal, ya que alegadamente comentan tener que desplazarse hasta ciudades como Coachella e Indio, perdiendo hasta una hora en transportarse de una poblado a otro.

“Ahora más que nunca es crucial que el público de habla hispana haga oír su voz y tome parte de las decisiones a nivel gubernamental, esta encuesta está conformada de 15 preguntas, muchas de ellas, por ejemplo, le piden dónde cree usted que se deben invertir más fondos, salud pública, seguridad pública e infraestructura”, comentó Yaoska Machado, portavoz del condado de RIverside.

Por su parte el Hospital Palo Verde en Blythe, se vio beneficiado por el condado, en voz de la presidenta de la mesa directiva, Carmela Garnica, comenta que fue gracias a los impuestos.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com