En Indio trabajos de pavimentación en Indio Blvd podrían afectar el flujo vehicular

Lina Robles

La ciudad de Indio informo que a partir del martes 27 de enero estarán realizando trabajos de pavimentación en la Indio Blvd entre la calle Burr y el freeway 10 por lo que cerraran un carril con rumbo al oeste y en la calle Jefferson cerraran un carril con rumbo al norte hasta la Indio Blvd.

La recomendación es usar rutas alternas cuando sea posible o tomar tiempo extra para evitar retrasos.

Los trabajos terminaran a finales de marzo.