En Idyllwild los bomberos realizan fuegos controlados para disminuir riesgo de incendios forestales

Lina Robles

Esta semana los bomberos han estado realizando incendios controlados cerca de las comunidades de Idyllwild y Pine Cove, como parte de un esfuerzo para reducir el peligro de incendios forestales antes de la temporada de verano.

Las autoridades afirman que las condiciones del clima son favorables para realizar las quemas de forma segura, las operaciones consisten en encender montones de vegetación previamente cortada por los bomberos.

Se recomienda a los automovilistas que sean precavidos si viajan por el Hwy 74 o la ruta 243.