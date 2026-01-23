El juez sentenció a individuo que se declaró culpable de intento de asesinato al protagonizar una balacera en Palm Desert

Lina Robles

En la corte de Indio el juez sentenció a un sujeto de 21 años quien se declaró culpable de intento de asesinato al protagonizar una balacera en Palm Desert.

Se trata de Jorge Arturo Morales quien fue sentenciado a 14 años y 8 meses en prisión.

El individuo fue arrestado junto con Jaden Xavier Garcia quien fue su cómplice y quien durante su juicio se declaró culpable y el juez lo sentencio a 24 meses en libertad condicional, ambos fueron acusados de herir con arma de fuego a dos personas en mayo del 2024.