El juez sentenció a individuo que se declaró culpable de intento de asesinato al protagonizar una balacera en Palm Desert

En la corte de Indio el juez sentenció a un sujeto de 21 años quien se declaró culpable de intento de asesinato al protagonizar una balacera en Palm Desert.

Se trata de Jorge Arturo Morales quien fue sentenciado a 14 años y 8 meses en prisión.

El individuo fue arrestado junto con Jaden Xavier Garcia quien fue su cómplice y quien durante su juicio se declaró culpable y el juez lo sentencio a 24 meses en libertad condicional, ambos fueron acusados de herir con arma de fuego a dos personas en mayo del 2024.

Telemundo 15 Palm Springs

