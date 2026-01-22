Skip to Content
News

La policía investiga un acto de vandalismo realizado a una torre de radio comunicación en Thousand Palms

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer a las 3:30 de la madrugada el sheriff llego a investigar después que se activó una alarma antirrobo en el área de la calle Bob Hope y la Varner Road en Thousand Palms, donde descubrieron que una torre de radio comunicación de la policía que fue vandalizada.

Al respecto el Departamento del Sheriff y la policía de Palm Springs e Indio confirmaron que su servicio de radio no dejo de funcionar, pero Cathedral City reporto fallas y redujo la cobertura hasta que terminen las reparaciones.

Los investigadores continúan buscando a los responsables del acto vandálico.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.