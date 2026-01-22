La comunidad de Thermal expresa su preocupación por el proyecto de desarrollo de Thermal Ranch que ha sido aprobado.

Juan Montesló

THERMAL, Calif. (KUNA) – Un grupo de residentes al este del Valle está demandando al condado de Riverside para bloquear los planes de Thermal Ranch, un enorme proyecto urbanístico centrado en un lujoso centro ecuestre.

De nueva cuenta los residentes de esta región se encuentran preocupados por las repercusiones al medio ambiente y a la salud, que podrían desencadenar esta clase de proyectos, situación similar a la que se tiene por la planta de energía The Desert View Power en Mecca.

“Este proyecto si va a realizar más de 140 mil toneladas de excremento diario, es algo que le preocupa mucho a la comunidad ya que el plan reporte ambiental no detalla cómo se va a desechar de este excremento”, expuso Ivanna Uriarte, defensora de pólizas de vivienda y el uso de tierras, del grupo Leadership Counsel For Justice and Accountability.

Ellos han impugnado la aprobación del condado de Riverside para este proyecto, según comentan, este proyecto posee una evaluación ambiental deficiente y representa riesgos para la salud de los residentes.

Por su parte el condado de Riverside respondió mediante un comunicado de prensa a Telemundo 15 que

“Este proyecto representa una importante inversión en el este del Valle de Coachella, ya que propone infraestructura y servicios esenciales para la comunidad”, comentó Felisa Cardona, responsable de relaciones públicas de la Agencia de Transporte y Gestión Territorial del Condado de Riverside.

Ivanna finalizó comentado que los empleos que ofrecerán en dicho proyecto, son,

“Temporales y que muchos de aquí de la comunidad del este Valle de Coachella son indocumentados, entonces tener en mente quién es la comunidad, quién puede acceder a sus trabajos, el lenguaje también es algo que se ve mucho aquí en el este Valle de Coachella que muchos residentes aquí hablan español”.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com