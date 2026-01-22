Hombre de Desert Hot Springs acusado de abusar sexualmente de menores de acogida

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de Desert Hot Springs acusado de abusar sexualmente repetidamente de menores de acogida fue acusado hoy de múltiples delitos graves.

Sergio Ávalos Pérez, de 64 años, fue arrestado el martes tras una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside iniciada en diciembre.

Pérez está acusado de tres cargos de actos lascivos contra una menor, un cargo de cópula oral forzada y otro de agresión sexual contra una menor de 10 años, así como de acusaciones que agravan la pena por acosar a múltiples víctimas en delitos sexuales y perpetrar delitos sexuales contra menores de 14 años.

El acusado se declaró inocente durante la lectura de cargos el jueves ante la jueza del Tribunal Superior Elizabeth Tucker, quien programó una audiencia para llegar a un acuerdo por el delito grave para el 2 de febrero en el Centro de Justicia Larson de Indio.

Pérez se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Benoit de Indio.

Según una declaración jurada de fianza presentada por el detective Arnoldo Íñiguez, del sheriff, los agentes fueron notificados a mediados de diciembre de una posible agresión sexual perpetrada por el acusado en el hogar de acogida dirigido por él y su esposa, cuya identidad no fue revelada.

Los registros judiciales alegan que los delitos se cometieron contra tres niñas, cuyas identidades tampoco fueron reveladas, durante un período de cuatro años.

Íñiguez declaró que los investigadores entrevistaron a una niña de 9 años el 15 de diciembre, quien recordó un encuentro en el que Pérez la obligó a tener sexo oral con él.

“Ella declaró que él cometió el mismo acto dos veces”, según la declaración jurada. “Durante esta investigación, tres menores de edad que fueron acogidas por Pérez y su esposa revelaron haber sufrido abuso sexual mientras vivían con él en su casa, mientras él dirigía el hogar de acogida”.

Otra niña, también de 9 años, alegó que el acusado también la obligó a practicarle sexo oral, según Íñiguez.

“También reveló que Pérez le introdujo el pene en la vagina, lo que le causó daño”, según la declaración jurada. “Confirmó que Pérez le introdujo el pene en la vagina dos veces; sin embargo, también hizo varios intentos fallidos (porque ella le dijo que parara)”.

Una de las víctimas describió un episodio en el que Pérez supuestamente la agarró por detrás y la agredió con la ropa puesta, mientras él estaba en calzoncillos.

Otra víctima alegó que le tocó los muslos y las nalgas, y que también se masturbó mirándola fijamente mientras estaba sentada frente a él.

Los investigadores entrevistaron al acusado el martes en la comisaría de Palm Desert. Negó muchos de los presuntos delitos, pero “confesó que una vez, mientras lavaba la ropa, la notó encorvada”.

“Pérez añadió que sus pantalones cortos eran tan cortos que podía verle el trasero, lo que le provocó el impulso de quitarle los pantalones y la ropa interior, agarrarle el trasero desnudo y apretarlo”, según la declaración jurada. “Pérez añadió que, aunque sabía que estaba mal, le gustaba tocarle el trasero”.

Tras su arresto, Iñiguez afirmó que varias otras personas se presentaron, alegando que las había manoseado o se había comportado de forma lasciva, según la declaración jurada.

El acusado no tiene antecedentes penales documentados en el condado de Riverside.