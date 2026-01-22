El forense reveló la identidad del hombre que murió después de ser atropellado en Palm Springs

Lina Robles

El forense dio a conocer el nombre de la persona que murió después de ser atropellada el domingo pasado a las 3:30 de la madrugada cuando caminaba por la calle Vista Chino cerca de la Avenida Caballeros en Palm Springs.

Mientras la policía sigue buscando al conductor del carro involucrado quien huyó y dejó abandonado a su suerte a Ricardo Marano de 56 años.

Además, los investigadores dijeron que el vehículo involucrado en la tragedia fue encontrado abandonado en Thousand Palms.