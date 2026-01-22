Dos personas hospitalizadas tras accidente en Indian Canyon, cerca de Desert Hot Springs

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital tras un accidente en Indian Canyon Drive, cerca de Desert Hot Springs, el jueves por la noche.

El accidente se reportó poco antes de las 8 p. m. en Indian Canyon, cerca de Harvest Moon Road.

Los detalles sobre el accidente son limitados. El equipo de Telemundo 15 en el lugar confirmó que dos pacientes fueron trasladados en ambulancia; sin embargo, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Las carreteras de la zona estuvieron cerradas temporalmente, pero se reabrieron a las 9 p. m.

Manténgase conectado con Telemundo 15 para mantenerse al día.