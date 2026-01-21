Rebecca Haro comparece ante el tribunal por el caso relacionado con la desaparición y muerte de su hijo de 7 meses

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Rebecca Haro compareció a una audiencia programada en Riverside el miércoles por la mañana. El caso está relacionado con la muerte de su hijo de 7 meses, Emmanuel.

Haro, de 41 años, continúa detenida en el Centro de Detención Robert Presley. Se declaró inocente de los cargos relacionados con la muerte de Emmanuel, causada por abuso prolongado, según la investigación.

Una conferencia de conciliación por delito grave es un procedimiento previo al juicio donde la fiscalía y la defensa se reúnen para determinar si un caso puede resolverse sin juicio. Aún no se ha fijado una fecha preliminar, pero el juez ha ordenado a todas las partes que regresen a la corte el 26 de marzo.

Su esposo y coacusado, Jake Mitchell Haro, se declaró culpable en octubre de 2025. Recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal y actualmente se encuentra encarcelado en la Colonia de Hombres de California en San Luis Obispo.

A pesar de la condena, las autoridades han declarado que el cuerpo de Emmanuel no ha sido encontrado.

Rebecca Haro fue arrestada en agosto de 2025 y acusada tras la investigación de la desaparición y muerte de Emmanuel.

Ni la Fiscalía del Condado de Riverside ni el abogado de Haro hicieron comentarios antes de la comparecencia ante el tribunal.

