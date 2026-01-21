Realizan marcha y protesta pacífica en la ciudad de Indio en contra de ICE

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Esta tarde se llevó a cabo una manifestación pacífica en contra de la presencia de ICE en la ciudad de Indio, decenas de residentes marcharon desde la intersección de la Jackson St y avenue 45th de la mano de Comité Latino.

“Estamos pidiendo que se haga ciudad santuario como tenemos a Coachella, Cathedral City”, comentó Jose Garduño, presidente de Comité Latino.

Acompañados de pancartas, música y banderines, es como residentes de la ciudad de Indio exigieron que paren los arrestos y deportaciones por parte de ICE.

“No hay mal que dure 100 años, ni hay nadie que no lo aguante y seguir adelante” expreso, una residente de Indio.

Hoy la comunidad se dice cansada de lo vivido a finales del año 2025, donde enfrentaron cancelaciones de eventos y experimentaron un sin número de redadas en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

