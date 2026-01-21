Hombre de 20 años acusado de violar a una niña autista de Cathedral City

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – Un inmigrante indocumentado acusado de agredir sexualmente a una niña autista de 14 años, presuntamente atraída a su apartamento en Cathedral City en Nochevieja, fue acusado hoy de violación de una menor y otros delitos.

Enrique Bautista Vásquez, de 20 años, fue arrestado la semana pasada tras una investigación del Departamento de Policía de Cathedral City iniciada a principios de año.

Además de violación, Vásquez está acusado de cargos que agravan la pena: agresión sexual a una persona incapaz de dar su consentimiento y abuso de una víctima considerada “particularmente vulnerable”.

El acusado se encuentra detenido bajo fianza de un millón de dólares en el Centro de Detención Benoit. Tenía programada su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles por la tarde en el Centro de Justicia Larson de Indio, pero se pospuso hasta el jueves.

Según una declaración de fijación de fianza escrita por el detective Steven Armenta del CCPD, el presunto asalto ocurrió tarde en la noche del 31 de diciembre, en la madrugada del 1 de enero, en el apartamento que Vásquez compartía con otras personas, cuyas identidades no fueron reveladas, en Victoria Drive.

Armenta afirmó que la víctima, cuya identidad no fue revelada, tiene la costumbre de salir de la casa de su familia sin avisar a nadie y caminar por las calles, comportamiento atribuido a su autismo.

En la noche lluviosa en cuestión, caminó hasta Mayfield College en Date Palm Drive por razones desconocidas y se encontró con Vásquez cerca del campus, según la declaración jurada de la policía. El acusado la convenció de caminar con él por un centro comercial durante un tiempo no especificado antes de convencerla de regresar con él a su residencia, alegó Armenta.

“Una vez que ambos llegaron a su apartamento, tuvieron relaciones sexuales vaginales”, declaró el detective, añadiendo que durante la presunta agresión, Vásquez también sodomizó a la niña.

Armenta afirmó que, tras varias horas en el lugar, a la menor se le permitió irse y regresó a casa. Su familia contactó a la policía ese mismo día, lo que dio inicio a una investigación inmediata.

Un examen médico respaldó la acusación de agresión sexual del joven, según la declaración. Los investigadores finalmente obtuvieron una orden de registro en el apartamento del acusado y descubrieron “un par de botas negras de mujer en su armario, que, según informó la víctima, quedaron en el dormitorio después del encuentro porque estaban mojadas por la lluvia”, escribió Armenta.

Añadió que también se encontró sangre en las sábanas, lo que corrobora que la presunta agresión descrita por la víctima sí ocurrió.

El detective indicó que, al intentar confirmar la identidad de Vásquez, se encontraron una tarjeta del Seguro Social y una tarjeta federal de residente permanente en su billetera.

“Se determinó que los documentos en su posesión eran fraudulentos”, declaró Armenta, señalando que la tarjeta de Seguro Social pertenecía a un residente de Texas y había sido emitida años antes del nacimiento del acusado.

La tarjeta de Residente Permanente fue “obtenida fraudulentamente con fines migratorios”, según la declaración jurada de fianza, que establece que el acusado es un “ciudadano extranjero” que ingresó al país ilegalmente.

Armenta afirmó que Vásquez debería ser considerado “un riesgo de fuga que, sin duda, evadirá futuros procedimientos legales” si se le da la oportunidad de obtener la libertad.

El acusado no tiene antecedentes penales documentados en California.