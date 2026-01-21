Dos personas arrestadas tras robo en Palm Desert con múltiples armas de fuego robadas

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Dos personas fueron arrestadas un mes después de un robo en Palm Desert que incluyó el robo de múltiples armas de fuego, anunciaron las autoridades.

Los sospechosos, un residente de 32 años de Banning y otro de 32 años de Beaumont, fueron arrestados el martes por la tarde en la cuadra 11000 de Legends Lane en Beaumont, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

El arresto estuvo relacionado con un robo ocurrido el 22 de diciembre en la cuadra 74000 de Joni Drive en Palm Desert. La víctima denunció el robo de múltiples artículos, incluyendo varias armas de fuego.

El Equipo de Supresión de Robos y Robos de la Estación del Sheriff de Palm Desert (RBST) asumió la investigación e identificó a los sospechosos responsables del robo.

Tras la detención de los sospechosos, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en la cuadra 1100 de la calle East Ramsey, en Banning. La agencia informó que se recuperaron varios objetos robados, incluidas las armas de fuego robadas, así como otra arma sin serializar.

Ambos sospechosos fueron ingresados en el Centro Correccional Larry D. Smith y enfrentan cargos de robo, conspiración, hurto mayor de armas de fuego y posesión de un arma de fuego sin serializar. El sospechoso, de Beaumont, también tenía varias órdenes de arresto activas por delitos graves, como posesión de municiones, así como por delitos relacionados con narcóticos.

La investigación continúa. Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con el agente Pouchoulen de la Estación del Sheriff de Palm Desert llamando al (760) 836-1600.