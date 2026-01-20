Sismos registrados en el valle de Coachella, autoridades recomiendan crear plan de emergencia familiar

Juan Montesló

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Debido a los recientes movimientos sísmicos registrados el pasado lunes 19 de enero en el Valle de Coachella, diversas instituciones han instruido a los residentes a crear un plan de emergencia familiar, para saber como actuar en estos casos.

El epicentro que origino las más de 10 replicas que se han percibido hasta el momento fue en las inmediaciones de la ciudad de Indio, el temblor más grande fue de 5.1 en la escala de richter.

En Telemundo 15 buscamos informar a la comunidad con herramientas que les faciliten responder en caso de siniestros, según nos comenta Christian Hernandez, miembro del departamento de bomberos de la Cathedral City, unas de las principales preocupaciones debe ser

“Asegurar que todos estén a salvo, si pueden salirse del hogar. es importante dependiendo del tamaño del terremoto, si es algo más que no esté tan tan grave, pueden agacharse abajo de una mesa, abajo de una puerta”, expuso.

Así mismo, Hernandez, bombero y paramédico, también nos informa, cuan importante es contar con un kit de emergencias que este

“Hay que asegurarnos que cada persona tenga suficiente agua, comida, medicinas, por lo menos para tres días, y hay que resguardar los documentos importantes”, señaló.

Por su parte la ciudad de Indio emitió mediante sus diferentes plataformas, indicaciones de como prepararse en caso de sismos, así como la facilitación de un formato en el cual las familias pueden crear un plan de emergencia.

Actualmente existen plataformas digitales que apoyan con la identificación de zonas de riesgo por terremoto, como lo es la pagina web de la oficina de servicios de emergencia del gobierno de California, CALOES, por sus siglas en ingles.

Pese a que el departamento de bomberos no se especializa en movimientos sismicos, sus capacidades instan en los accidentes que estos provoquen,

“Sí, lo bueno de nuestro departamento es que todos somos bomberos y paramédicos. si hay alguien herido, tenemos nuestras propias ambulancias y los podemos checar y si tienen que ir al hospital, nosotros los podemos llevar al hospital también”, comentó Christian.

Pese a que son muchas las recomendaciones que existen para actuar en estos casos, las familias suelen omitir comunicar de manera correcta a cada miembro, cual es el plan de emergencias.

