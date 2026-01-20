Grupo de residentes demanda al Condado de Riverside por el proyecto Thermal Ranch

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – Un grupo de residentes del Valle de Coachella presentó una demanda contra el Condado de Riverside para impedir el proyecto Thermal Ranch, anunció el martes el Consejo de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad.

El proyecto Thermal Ranch es un enorme desarrollo de 240 hectáreas (619 acres) centrado en un centro ecuestre de lujo de 94 hectáreas (231 acres) que albergará permanentemente el Desert International Horse Park.

Se ubicará en la calle Harrison y la avenida 62 en Thermal, a un par de millas de la ubicación actual del parque ecuestre. Es un 30 % más grande que el parque ecuestre actual.

Según los promotores, el proyecto también incluirá 110 viviendas unifamiliares, 161 viviendas unifamiliares, 191 condominios, viviendas para trabajadores, un parque de casas rodantes y una futura fase que constará de un hotel, condominios tipo resort y un centro comercial y de entretenimiento.

Los promotores han afirmado que el proyecto superará los mil millones de dólares. La Junta de Supervisores aprobó el proyecto Thermal Ranch en diciembre.

Semillas de Resistencia, una organización comunitaria formada por residentes de Coachella en respuesta a proyectos de desarrollo a gran escala en su región, ha argumentado durante años que el proyecto aumentará la contaminación atmosférica, sin exigir un plan detallado para el manejo seguro de 140,000 libras de estiércol al día.

En su demanda, presentada el 16 de enero, el grupo alega que el condado violó la legislación ambiental al aprobar el proyecto con base en una evaluación ambiental defectuosa y engañosa, poniendo a los residentes de la zona en riesgo de una mayor contaminación atmosférica y un manejo inseguro del estiércol.

El grupo impugna la certificación del Informe de Impacto Ambiental (EIR) por parte del condado, argumentando que este “reconoce daños significativos e inevitables a la calidad del aire y a las tierras agrícolas, pero rechaza medidas de mitigación viables para reducir estos impactos y, además, se basa en descripciones vagas, confusas e incompletas de las operaciones clave del proyecto”. “El condado no nos tomó en cuenta a nosotros ni a nuestras experiencias al tomar su decisión; no consideraron las consecuencias que tendría sobre nosotros”, dijo un miembro de Semillas de Resistencia que vive cerca del proyecto propuesto.

El proyecto Thermal Ranch también incluiría nueva infraestructura de apoyo, como un depósito de agua de 19 millones de litros y una nueva subestación eléctrica de 58 megavoltios. Los promotores afirmaron que el proyecto necesitaría la mitad del agua y 21 megavoltios, y que el resto estaría disponible para otros usos.

Semillas de Resistencia argumenta que las comunidades cercanas y los parques de Polanco, la mayoría de los cuales aún carecen de acceso a agua y servicios confiables, no se beneficiarían directamente de esta inversión.

Otros problemas que el grupo ha destacado incluyen las operaciones y la gestión ecuestre del proyecto, incluyendo cómo se gestionarían los desechos animales, los olores, las emisiones atmosféricas y la posible contaminación de las aguas subterráneas.

“Los residentes que viven cerca de este proyecto tienen derecho a saber que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger la calidad del aire que respiran y del agua que beben”, declaró Seth Alston, abogado del equipo de Leadership Counsel for Justice and Accountability, quien colabora en la demanda. “La evaluación ambiental de este proyecto presentó graves deficiencias y debe corregirse”.

