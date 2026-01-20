El forense identifica al hombre fallecido en un accidente de atropello y fuga en Palm Springs; el vehículo sospechoso se encuentra en Thousand Palms

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – El forense identificó al hombre fallecido en el accidente como Ricardo Marano, de 56 años, residente de Palm Springs.

La policía también anunció que los investigadores identificaron el vehículo presuntamente involucrado como una Chevrolet Silverado negra de 2005. El vehículo fue revisado por los agentes el martes en Thousand Palms.

No se han realizado arrestos; la investigación sobre la identidad del conductor y las circunstancias del accidente continúa en curso.

Alrededor de las 3:31 a. m. del domingo, agentes del Departamento de Policía de Palm Springs respondieron al reporte de una persona tendida en la calzada en Vista Chino Este, entre Hermosa y Avenida Caballeros. Al llegar, los agentes encontraron a un peatón adulto inconsciente en los carriles en dirección este, aparentemente atropellado por un vehículo.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y declararon al peatón fallecido alrededor de las 3:40 a. m.

Se recomienda a cualquier persona que tenga información que se comunique con la División de Tráfico del Departamento de Policía de Palm Springs al 760-323-8125.

