Cuidador de acogida de Desert Hot Springs, sospechoso de múltiples cargos de agresión sexual infantil

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un cuidador de acogida de Desert Hot Springs fue arrestado el martes bajo sospecha de múltiples cargos de agresión sexual infantil, anunciaron las autoridades.

Sergio Ávalos Pérez, de 64 años, fue arrestado alrededor de las 5:30 p. m. en la cuadra 44000 de Town Center Way. Fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit en Indio y enfrenta varios cargos de agresión sexual a un menor.

Pérez permanece detenido bajo fianza de $2,000,000. Está programado que comparezca ante el tribunal el viernes.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, las autoridades comenzaron su investigación el 10 de diciembre después de que se reportaran acusaciones de abuso infantil a los Servicios de Protección Infantil, tras lo cual todos los niños fueron retirados del hogar.

Durante la investigación, se determinó que un menor que se encontraba en acogida en el hogar había sido agredido sexualmente por el cuidador. Los investigadores identificaron varias víctimas adicionales que también fueron agredidas sexualmente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside cree que puede haber víctimas adicionales y alienta a cualquier persona que tenga información sobre esta investigación a comunicarse con el Investigador Iniguez en la Estación del Sheriff de Palm Desert al 760-836-1600.