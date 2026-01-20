Skip to Content
Conductor de autobús del CVUSD fue puesto en licencia administrativa tras acusaciones que involucraban a un estudiante

Published 11:14 pm

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD) puso a un conductor de autobús en licencia administrativa tras acusaciones que involucraban a un estudiante.

El distrito emitió un comunicado el martes: “El Distrito confirma que tiene conocimiento de las acusaciones que involucran a un conductor de autobús del distrito y a un estudiante. Al enterarse de las acusaciones, el Distrito tomó medidas inmediatas y puso al empleado en licencia administrativa a la espera del resultado de la investigación de la Fiscalía del Condado de Riverside”.

No se dispuso de más detalles sobre las acusaciones. Nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía para obtener más información sobre la investigación.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15. 

