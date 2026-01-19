Indigentes vandalizan complejo habitacional en Indio, familia decide vender su casa por temor

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Residentes de Indio solicitaron de nueva cuenta apoyo por que según ellos el complejo habitacional donde residen se encuentra en constante vandalización por parte de personas sin hogar que invaden la propiedad, que adicionalmente es catalogada como propiedad privada.

Así mismo, se presentan otros problemas que van más allá de cuestiones estéticas, debido a la falta de mantenimiento por parte de la asociación de la propiedad, quienes dentro del reglamento mencionan puntos que distan de la realidad como hacer mención de una piscina la cual no existe en la propiedad.

Una de los residentes señaló que la principal afectación es la acumulación de basura,

“No hay ninguna limpieza, alguien que venga y vigile la comunidad, dicen que nadie puede pasar que es propiedad privada y están abiertos, no tienen un control acá”, expuso Erika, denunciante.

Pese a que los afectados han intentado comunicarse con la asociación, estos han sido ignorados,

“Ellos dicen que la asociación no tiene dinero para reparar y pues yo digo, ¿cómo no va a tener dinero? son como 44 unidades y aparte yo pago $347 dólares al mes y cada año nos sube una cuota y el lugar en vez de mejorar va empeorando”, expresó Erika.

También los problemas de seguridad se presentan al no haber cámaras de vigilancia o una luminaria adecuada, situación por la cual Erika optó por instalar cámaras en su casa, razón que provoco un llamado de atención por parte de la asociación quienes le solicitaron removerlas.

Telemundo 15 y los residentes afectados intentaron contactar a la asociación responsable de los condominios ubicados en la esquina de la calle aladdin y avenida shadow palm, mediante correos electrónicos, pero estos no fueron respondidos.

En apoyo a la problemática, obtuvimos la declaración del sargento de la policía de Indio Abraham Plata, quien comentó que esta es la zona que mayor presencia de “homeless” en toda la ciudad.

Pese a la inconformidad que pueda provocar la invasión a la propiedad se recomienda siempre solicitar el auxilio de las autoridades

“Si alguien mira a una persona que está en la propiedad y mira que no es residente o se mira de sospechoso, debe llamar a la policía indio para que un oficial pueda venir aquí a investigar a ver qué está pasando”, informo Plata.

El equipo de Telemundo Palm Springs seguirá en la espera de una respuesta por parte de la asociación, al momento proporcionamos información y contactos en materia legal y de seguridad.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com